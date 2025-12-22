- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
4 (40.00%)
Убыточных трейдов:
6 (60.00%)
Лучший трейд:
301.80 USD
Худший трейд:
-707.00 USD
Общая прибыль:
837.80 USD (4 188 pips)
Общий убыток:
-1 389.60 USD (6 944 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (536.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
536.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
6.16%
Макс. загрузка депозита:
1.78%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.43
Длинных трейдов:
10 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-55.18 USD
Средняя прибыль:
209.45 USD
Средний убыток:
-231.60 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 279.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 279.80 USD (5)
Прирост в месяц:
-2.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
551.80 USD
Максимальная:
1 279.80 USD (6.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.17% (1 279.80 USD)
По эквити:
2.25% (455.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-552
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +301.80 USD
Худший трейд: -707 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +536.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 279.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Neex-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
2
0%
10
40%
6%
0.60
-55.18
USD
USD
6%
1:500