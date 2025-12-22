- 자본
트레이드:
19
이익 거래:
7 (36.84%)
손실 거래:
12 (63.16%)
최고의 거래:
301.80 USD
최악의 거래:
-707.00 USD
총 수익:
1 493.80 USD (7 467 pips)
총 손실:
-2 027.60 USD (10 132 pips)
연속 최대 이익:
3 (536.00 USD)
연속 최대 이익:
536.00 USD (3)
샤프 비율:
-0.12
거래 활동:
5.06%
최대 입금량:
1.78%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
59 분
회복 요인:
-0.34
롱(주식매수):
19 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
0.74
기대수익:
-28.09 USD
평균 이익:
213.40 USD
평균 손실:
-168.97 USD
연속 최대 손실:
6 (-1 391.60 USD)
연속 최대 손실:
-1 391.60 USD (6)
월별 성장률:
-2.67%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
851.40 USD
최대한의:
1 579.40 USD (7.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.62% (1 579.40 USD)
자본금별:
2.25% (455.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-534
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Neex-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
