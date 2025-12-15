- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
185
利益トレード:
183 (98.91%)
損失トレード:
2 (1.08%)
ベストトレード:
21.14 USD
最悪のトレード:
-0.18 USD
総利益:
422.45 USD (42 186 pips)
総損失:
-2.19 USD (33 pips)
最大連続の勝ち:
100 (236.68 USD)
最大連続利益:
236.68 USD (100)
シャープレシオ:
0.86
取引アクティビティ:
36.10%
最大入金額:
0.78%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2211.89
長いトレード:
181 (97.84%)
短いトレード:
4 (2.16%)
プロフィットファクター:
192.90
期待されたペイオフ:
2.27 USD
平均利益:
2.31 USD
平均損失:
-1.10 USD
最大連続の負け:
1 (-0.18 USD)
最大連続損失:
-0.18 USD (1)
月間成長:
26.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.01 USD
最大の:
0.19 USD (0.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.03% (0.19 USD)
エクイティによる:
7.01% (58.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|185
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDu
|420
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDu
|42K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21.14 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 100
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +236.68 USD
最大連続損失: -0.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
DADANG MARYADI
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
87%
0
0
USD
USD
881
USD
USD
9
0%
185
98%
36%
192.89
2.27
USD
USD
7%
1:500