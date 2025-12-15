- 자본
- 축소
트레이드:
202
이익 거래:
200 (99.00%)
손실 거래:
2 (0.99%)
최고의 거래:
23.37 USD
최악의 거래:
-0.18 USD
총 수익:
488.72 USD (48 807 pips)
총 손실:
-2.38 USD (33 pips)
연속 최대 이익:
100 (236.68 USD)
연속 최대 이익:
243.76 USD (96)
샤프 비율:
0.85
거래 활동:
58.82%
최대 입금량:
0.78%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2559.68
롱(주식매수):
194 (96.04%)
숏(주식차입매도):
8 (3.96%)
수익 요인:
205.34
기대수익:
2.41 USD
평균 이익:
2.44 USD
평균 손실:
-1.19 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.18 USD)
연속 최대 손실:
-0.18 USD (1)
월별 성장률:
25.71%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.01 USD
최대한의:
0.19 USD (0.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.03% (0.19 USD)
자본금별:
24.20% (221.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|202
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDu
|486
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDu
|49K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +23.37 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 96
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +236.68 USD
연속 최대 손실: -0.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DupoinFuturesID-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
