Dadang Maryadi

Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 87%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
185
Transacciones Rentables:
183 (98.91%)
Transacciones Irrentables:
2 (1.08%)
Mejor transacción:
21.14 USD
Peor transacción:
-0.18 USD
Beneficio Bruto:
422.45 USD (42 186 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.19 USD (33 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
100 (236.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
236.68 USD (100)
Ratio de Sharpe:
0.86
Actividad comercial:
36.10%
Carga máxima del depósito:
0.78%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2211.89
Transacciones Largas:
181 (97.84%)
Transacciones Cortas:
4 (2.16%)
Factor de Beneficio:
192.90
Beneficio Esperado:
2.27 USD
Beneficio medio:
2.31 USD
Pérdidas medias:
-1.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.18 USD (1)
Crecimiento al mes:
26.35%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.01 USD
Máxima:
0.19 USD (0.03%)
Reducción relativa:
De balance:
0.03% (0.19 USD)
De fondos:
7.01% (58.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDu 185
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDu 420
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDu 42K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +21.14 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 100
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +236.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DupoinFuturesID-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

DADANG MARYADI 


No hay comentarios
2025.12.23 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 06:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 10:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 08:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
