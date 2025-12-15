- Прирост
Всего трейдов:
183
Прибыльных трейдов:
181 (98.90%)
Убыточных трейдов:
2 (1.09%)
Лучший трейд:
21.14 USD
Худший трейд:
-0.18 USD
Общая прибыль:
420.58 USD (41 999 pips)
Общий убыток:
-2.18 USD (33 pips)
Макс. серия выигрышей:
100 (236.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
236.68 USD (100)
Коэффициент Шарпа:
0.86
Торговая активность:
27.85%
Макс. загрузка депозита:
0.78%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2202.11
Длинных трейдов:
179 (97.81%)
Коротких трейдов:
4 (2.19%)
Профит фактор:
192.93
Мат. ожидание:
2.29 USD
Средняя прибыль:
2.32 USD
Средний убыток:
-1.09 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.18 USD (1)
Прирост в месяц:
26.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
0.19 USD (0.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.03% (0.19 USD)
По эквити:
7.01% (58.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|183
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDu
|418
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDu
|42K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Лучший трейд: +21.14 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 100
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +236.68 USD
Макс. убыток в серии: -0.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
DADANG MARYADI
Нет отзывов
