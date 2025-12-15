СигналыРазделы
Dadang Maryadi

0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 87%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
183
Прибыльных трейдов:
181 (98.90%)
Убыточных трейдов:
2 (1.09%)
Лучший трейд:
21.14 USD
Худший трейд:
-0.18 USD
Общая прибыль:
420.58 USD (41 999 pips)
Общий убыток:
-2.18 USD (33 pips)
Макс. серия выигрышей:
100 (236.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
236.68 USD (100)
Коэффициент Шарпа:
0.86
Торговая активность:
27.85%
Макс. загрузка депозита:
0.78%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2202.11
Длинных трейдов:
179 (97.81%)
Коротких трейдов:
4 (2.19%)
Профит фактор:
192.93
Мат. ожидание:
2.29 USD
Средняя прибыль:
2.32 USD
Средний убыток:
-1.09 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.18 USD (1)
Прирост в месяц:
26.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
0.19 USD (0.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.03% (0.19 USD)
По эквити:
7.01% (58.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDu 183
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDu 418
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDu 42K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.14 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 100
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +236.68 USD
Макс. убыток в серии: -0.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

DADANG MARYADI 


Нет отзывов
2025.12.23 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 06:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 10:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 08:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.