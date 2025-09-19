クォートセクション
通貨 / ZK
ZK

29.43 USD 1.59 (5.13%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ZKの今日の為替レートは、-5.13%変化しました。日中、通貨は1あたり29.22の安値と29.82の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
29.22 29.82
1年のレンジ
17.91 33.32
以前の終値
31.02
始値
29.71
買値
29.43
買値
29.73
安値
29.22
高値
29.82
出来高
1.048 K
1日の変化
-5.13%
1ヶ月の変化
0.62%
6ヶ月の変化
20.17%
1年の変化
26.91%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K