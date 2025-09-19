Währungen / ZK
ZK
29.43 USD 1.59 (5.13%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZK hat sich für heute um -5.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.22 bis zu einem Hoch von 29.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
29.22 29.82
Jahresspanne
17.91 33.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.02
- Eröffnung
- 29.71
- Bid
- 29.43
- Ask
- 29.73
- Tief
- 29.22
- Hoch
- 29.82
- Volumen
- 1.048 K
- Tagesänderung
- -5.13%
- Monatsänderung
- 0.62%
- 6-Monatsänderung
- 20.17%
- Jahresänderung
- 26.91%
