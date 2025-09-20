Valute / ZK
ZK
29.93 USD 0.50 (1.70%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZK ha avuto una variazione del 1.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.50 e ad un massimo di 30.05.
Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi.
Intervallo Giornaliero
29.50 30.05
Intervallo Annuale
17.91 33.32
- Chiusura Precedente
- 29.43
- Apertura
- 29.52
- Bid
- 29.93
- Ask
- 30.23
- Minimo
- 29.50
- Massimo
- 30.05
- Volume
- 1.222 K
- Variazione giornaliera
- 1.70%
- Variazione Mensile
- 2.32%
- Variazione Semestrale
- 22.21%
- Variazione Annuale
- 29.06%
20 settembre, sabato