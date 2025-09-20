QuotazioniSezioni
ZK

29.93 USD 0.50 (1.70%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZK ha avuto una variazione del 1.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.50 e ad un massimo di 30.05.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
29.50 30.05
Intervallo Annuale
17.91 33.32
Chiusura Precedente
29.43
Apertura
29.52
Bid
29.93
Ask
30.23
Minimo
29.50
Massimo
30.05
Volume
1.222 K
Variazione giornaliera
1.70%
Variazione Mensile
2.32%
Variazione Semestrale
22.21%
Variazione Annuale
29.06%
20 settembre, sabato