YIBO: Planet Image International Limited - Class A
1.38 USD 0.02 (1.47%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
YIBOの今日の為替レートは、1.47%変化しました。日中、通貨は1あたり1.32の安値と1.38の高値で取引されました。
Planet Image International Limited - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.32 1.38
1年のレンジ
0.95 17.47
- 以前の終値
- 1.36
- 始値
- 1.38
- 買値
- 1.38
- 買値
- 1.68
- 安値
- 1.32
- 高値
- 1.38
- 出来高
- 28
- 1日の変化
- 1.47%
- 1ヶ月の変化
- 12.20%
- 6ヶ月の変化
- 17.95%
- 1年の変化
- -53.69%
