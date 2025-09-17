Валюты / YIBO
YIBO: Planet Image International Limited - Class A
1.40 USD 0.06 (4.11%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YIBO за сегодня изменился на -4.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.37, а максимальная — 1.49.
Следите за динамикой Planet Image International Limited - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.37 1.49
Годовой диапазон
0.95 17.47
- Предыдущее закрытие
- 1.46
- Open
- 1.40
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Low
- 1.37
- High
- 1.49
- Объем
- 56
- Дневное изменение
- -4.11%
- Месячное изменение
- 13.82%
- 6-месячное изменение
- 19.66%
- Годовое изменение
- -53.02%
