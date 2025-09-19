Währungen / YIBO
YIBO: Planet Image International Limited - Class A
1.40 USD 0.02 (1.45%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YIBO hat sich für heute um 1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.39 bis zu einem Hoch von 1.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Planet Image International Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.39 1.42
Jahresspanne
0.95 17.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.38
- Eröffnung
- 1.40
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Tief
- 1.39
- Hoch
- 1.42
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- 1.45%
- Monatsänderung
- 13.82%
- 6-Monatsänderung
- 19.66%
- Jahresänderung
- -53.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K