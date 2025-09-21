QuotazioniSezioni
Valute / YIBO
YIBO: Planet Image International Limited - Class A

1.40 USD 0.02 (1.45%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio YIBO ha avuto una variazione del 1.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.39 e ad un massimo di 1.42.

Segui le dinamiche di Planet Image International Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.39 1.42
Intervallo Annuale
0.95 17.47
Chiusura Precedente
1.38
Apertura
1.40
Bid
1.40
Ask
1.70
Minimo
1.39
Massimo
1.42
Volume
35
Variazione giornaliera
1.45%
Variazione Mensile
13.82%
Variazione Semestrale
19.66%
Variazione Annuale
-53.02%
21 settembre, domenica