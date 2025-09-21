Valute / YIBO
YIBO: Planet Image International Limited - Class A
1.40 USD 0.02 (1.45%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio YIBO ha avuto una variazione del 1.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.39 e ad un massimo di 1.42.
Segui le dinamiche di Planet Image International Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.39 1.42
Intervallo Annuale
0.95 17.47
- Chiusura Precedente
- 1.38
- Apertura
- 1.40
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Minimo
- 1.39
- Massimo
- 1.42
- Volume
- 35
- Variazione giornaliera
- 1.45%
- Variazione Mensile
- 13.82%
- Variazione Semestrale
- 19.66%
- Variazione Annuale
- -53.02%
21 settembre, domenica