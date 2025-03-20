クォートセクション
YI: 111 Inc - American Depositary Shares

5.42 USD 0.23 (4.07%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

YIの今日の為替レートは、-4.07%変化しました。日中、通貨は1あたり5.40の安値と5.72の高値で取引されました。

111 Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
5.40 5.72
1年のレンジ
0.41 11.06
以前の終値
5.65
始値
5.64
買値
5.42
買値
5.72
安値
5.40
高値
5.72
出来高
22
1日の変化
-4.07%
1ヶ月の変化
-12.58%
6ヶ月の変化
-34.22%
1年の変化
613.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K