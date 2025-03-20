Валюты / YI
YI: 111 Inc - American Depositary Shares
6.03 USD 0.11 (1.86%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YI за сегодня изменился на 1.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.66, а максимальная — 6.10.
Следите за динамикой 111 Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.66 6.10
Годовой диапазон
0.41 11.06
- Предыдущее закрытие
- 5.92
- Open
- 5.80
- Bid
- 6.03
- Ask
- 6.33
- Low
- 5.66
- High
- 6.10
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- 1.86%
- Месячное изменение
- -2.74%
- 6-месячное изменение
- -26.82%
- Годовое изменение
- 693.42%
