QuotazioniSezioni
Valute / YI
Tornare a Azioni

YI: 111 Inc - American Depositary Shares

5.22 USD 0.20 (3.69%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio YI ha avuto una variazione del -3.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.22 e ad un massimo di 5.53.

Segui le dinamiche di 111 Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YI News

Intervallo Giornaliero
5.22 5.53
Intervallo Annuale
0.41 11.06
Chiusura Precedente
5.42
Apertura
5.53
Bid
5.22
Ask
5.52
Minimo
5.22
Massimo
5.53
Volume
76
Variazione giornaliera
-3.69%
Variazione Mensile
-15.81%
Variazione Semestrale
-36.65%
Variazione Annuale
586.84%
20 settembre, sabato