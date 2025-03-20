Valute / YI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
YI: 111 Inc - American Depositary Shares
5.22 USD 0.20 (3.69%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio YI ha avuto una variazione del -3.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.22 e ad un massimo di 5.53.
Segui le dinamiche di 111 Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
5.22 5.53
Intervallo Annuale
0.41 11.06
- Chiusura Precedente
- 5.42
- Apertura
- 5.53
- Bid
- 5.22
- Ask
- 5.52
- Minimo
- 5.22
- Massimo
- 5.53
- Volume
- 76
- Variazione giornaliera
- -3.69%
- Variazione Mensile
- -15.81%
- Variazione Semestrale
- -36.65%
- Variazione Annuale
- 586.84%
20 settembre, sabato