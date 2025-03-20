Währungen / YI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
YI: 111 Inc - American Depositary Shares
5.26 USD 0.16 (2.95%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YI hat sich für heute um -2.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.26 bis zu einem Hoch von 5.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die 111 Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.26 5.53
Jahresspanne
0.41 11.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.42
- Eröffnung
- 5.53
- Bid
- 5.26
- Ask
- 5.56
- Tief
- 5.26
- Hoch
- 5.53
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- -2.95%
- Monatsänderung
- -15.16%
- 6-Monatsänderung
- -36.17%
- Jahresänderung
- 592.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K