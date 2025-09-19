通貨 / WTIU
WTIU: Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs
10.25 USD 0.19 (1.82%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WTIUの今日の為替レートは、-1.82%変化しました。日中、通貨は1あたり10.13の安値と10.51の高値で取引されました。
Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
10.13 10.51
1年のレンジ
6.05 17.58
- 以前の終値
- 10.44
- 始値
- 10.43
- 買値
- 10.25
- 買値
- 10.55
- 安値
- 10.13
- 高値
- 10.51
- 出来高
- 36
- 1日の変化
- -1.82%
- 1ヶ月の変化
- -4.83%
- 6ヶ月の変化
- -21.76%
- 1年の変化
- -28.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K