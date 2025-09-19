クォートセクション
通貨 / WTIU
WTIU: Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs

10.25 USD 0.19 (1.82%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WTIUの今日の為替レートは、-1.82%変化しました。日中、通貨は1あたり10.13の安値と10.51の高値で取引されました。

Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
10.13 10.51
1年のレンジ
6.05 17.58
以前の終値
10.44
始値
10.43
買値
10.25
買値
10.55
安値
10.13
高値
10.51
出来高
36
1日の変化
-1.82%
1ヶ月の変化
-4.83%
6ヶ月の変化
-21.76%
1年の変化
-28.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K