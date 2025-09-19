KurseKategorien
WTIU: Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs

10.25 USD 0.19 (1.82%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WTIU hat sich für heute um -1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.13 bis zu einem Hoch von 10.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
10.13 10.51
Jahresspanne
6.05 17.58
Vorheriger Schlusskurs
10.44
Eröffnung
10.43
Bid
10.25
Ask
10.55
Tief
10.13
Hoch
10.51
Volumen
36
Tagesänderung
-1.82%
Monatsänderung
-4.83%
6-Monatsänderung
-21.76%
Jahresänderung
-28.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
416
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
539
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
261.7 K
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
81.8 K
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
25.5 K
Akt
Erw
Vorh
25.5 K