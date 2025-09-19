Währungen / WTIU
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WTIU: Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs
10.25 USD 0.19 (1.82%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WTIU hat sich für heute um -1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.13 bis zu einem Hoch von 10.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.13 10.51
Jahresspanne
6.05 17.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.44
- Eröffnung
- 10.43
- Bid
- 10.25
- Ask
- 10.55
- Tief
- 10.13
- Hoch
- 10.51
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- -1.82%
- Monatsänderung
- -4.83%
- 6-Monatsänderung
- -21.76%
- Jahresänderung
- -28.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K