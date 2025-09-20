QuotazioniSezioni
Valute / WTIU
WTIU: Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs

9.84 USD 0.41 (4.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WTIU ha avuto una variazione del -4.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.82 e ad un massimo di 10.13.

Segui le dinamiche di Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
9.82 10.13
Intervallo Annuale
6.05 17.58
Chiusura Precedente
10.25
Apertura
10.10
Bid
9.84
Ask
10.14
Minimo
9.82
Massimo
10.13
Volume
25
Variazione giornaliera
-4.00%
Variazione Mensile
-8.64%
Variazione Semestrale
-24.89%
Variazione Annuale
-31.57%
20 settembre, sabato