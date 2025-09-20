Valute / WTIU
WTIU: Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs
9.84 USD 0.41 (4.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WTIU ha avuto una variazione del -4.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.82 e ad un massimo di 10.13.
Segui le dinamiche di Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.82 10.13
Intervallo Annuale
6.05 17.58
- Chiusura Precedente
- 10.25
- Apertura
- 10.10
- Bid
- 9.84
- Ask
- 10.14
- Minimo
- 9.82
- Massimo
- 10.13
- Volume
- 25
- Variazione giornaliera
- -4.00%
- Variazione Mensile
- -8.64%
- Variazione Semestrale
- -24.89%
- Variazione Annuale
- -31.57%
20 settembre, sabato