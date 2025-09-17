Валюты / WTIU
WTIU: Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs
10.43 USD 0.64 (6.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WTIU за сегодня изменился на 6.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.99, а максимальная — 10.46.
Следите за динамикой Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.99 10.46
Годовой диапазон
6.05 17.58
- Предыдущее закрытие
- 9.79
- Open
- 9.99
- Bid
- 10.43
- Ask
- 10.73
- Low
- 9.99
- High
- 10.46
- Объем
- 74
- Дневное изменение
- 6.54%
- Месячное изменение
- -3.16%
- 6-месячное изменение
- -20.38%
- Годовое изменение
- -27.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.