WTIU: Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs

10.43 USD 0.64 (6.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WTIU за сегодня изменился на 6.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.99, а максимальная — 10.46.

Следите за динамикой Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.99 10.46
Годовой диапазон
6.05 17.58
Предыдущее закрытие
9.79
Open
9.99
Bid
10.43
Ask
10.73
Low
9.99
High
10.46
Объем
74
Дневное изменение
6.54%
Месячное изменение
-3.16%
6-месячное изменение
-20.38%
Годовое изменение
-27.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.