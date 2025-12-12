- 概要
WENN: ウェン・アクイジション
WENNの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり10.11の安値と10.12の高値で取引されました。
ウェン・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
WENN株の現在の価格は？
ウェン・アクイジションの株価は本日10.11です。10.11 - 10.12内で取引され、前日の終値は10.11、取引量は11に達しました。WENNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ウェン・アクイジションの株は配当を出しますか？
ウェン・アクイジションの現在の価格は10.11です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.88%やUSDにも注目します。WENNの動きはライブチャートで確認できます。
WENN株を買う方法は？
ウェン・アクイジションの株は現在10.11で購入可能です。注文は通常10.11または10.41付近で行われ、11や-0.10%が市場の動きを示します。WENNの最新情報はライブチャートで確認できます。
WENN株に投資する方法は？
ウェン・アクイジションへの投資では、年間の値幅10.06 - 10.40と現在の10.11を考慮します。注文は多くの場合10.11や10.41で行われる前に、0.00%や-0.88%と比較されます。WENNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ウェン・アクイジションの株の最高値は？
ウェン・アクイジションの過去1年の最高値は10.40でした。10.06 - 10.40内で株価は大きく変動し、10.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ウェン・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ウェン・アクイジションの株の最低値は？
ウェン・アクイジション(WENN)の年間最安値は10.06でした。現在の10.11や10.06 - 10.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WENNの動きはライブチャートで確認できます。
WENNの株式分割はいつ行われましたか？
ウェン・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.11、-0.88%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.11
- 始値
- 10.12
- 買値
- 10.11
- 買値
- 10.41
- 安値
- 10.11
- 高値
- 10.12
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- -0.88%
- 1年の変化
- -0.88%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前