WENN: WEN Acquisition Corp

10.11 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WENN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.11, а максимальная — 10.12.

Следите за динамикой WEN Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WENN сегодня?

WEN Acquisition Corp (WENN) сегодня оценивается на уровне 10.11. Инструмент торгуется в пределах 10.11 - 10.12, вчерашнее закрытие составило 10.11, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WENN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WEN Acquisition Corp?

WEN Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.88% и USD. Отслеживайте движения WENN на графике в реальном времени.

Как купить акции WENN?

Вы можете купить акции WEN Acquisition Corp (WENN) по текущей цене 10.11. Ордера обычно размещаются около 10.11 или 10.41, тогда как 10 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WENN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WENN?

Инвестирование в WEN Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 10.06 - 10.40 и текущей цены 10.11. Многие сравнивают 0.00% и -0.88% перед размещением ордеров на 10.11 или 10.41. Изучайте ежедневные изменения цены WENN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WEN Acquisition Corp?

Самая высокая цена WEN Acquisition Corp (WENN) за последний год составила 10.40. Акции заметно колебались в пределах 10.06 - 10.40, сравнение с 10.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WEN Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WEN Acquisition Corp?

Самая низкая цена WEN Acquisition Corp (WENN) за год составила 10.06. Сравнение с текущими 10.11 и 10.06 - 10.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WENN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WENN?

В прошлом WEN Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.11 и -0.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.11 10.12
Годовой диапазон
10.06 10.40
Предыдущее закрытие
10.11
Open
10.12
Bid
10.11
Ask
10.41
Low
10.11
High
10.12
Объем
10
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-0.88%
Годовое изменение
-0.88%
