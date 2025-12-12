- Обзор рынка
WENN: WEN Acquisition Corp
Курс WENN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.11, а максимальная — 10.12.
Следите за динамикой WEN Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WENN сегодня?
WEN Acquisition Corp (WENN) сегодня оценивается на уровне 10.11. Инструмент торгуется в пределах 10.11 - 10.12, вчерашнее закрытие составило 10.11, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WENN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WEN Acquisition Corp?
WEN Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.88% и USD. Отслеживайте движения WENN на графике в реальном времени.
Как купить акции WENN?
Вы можете купить акции WEN Acquisition Corp (WENN) по текущей цене 10.11. Ордера обычно размещаются около 10.11 или 10.41, тогда как 10 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WENN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WENN?
Инвестирование в WEN Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 10.06 - 10.40 и текущей цены 10.11. Многие сравнивают 0.00% и -0.88% перед размещением ордеров на 10.11 или 10.41. Изучайте ежедневные изменения цены WENN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WEN Acquisition Corp?
Самая высокая цена WEN Acquisition Corp (WENN) за последний год составила 10.40. Акции заметно колебались в пределах 10.06 - 10.40, сравнение с 10.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WEN Acquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WEN Acquisition Corp?
Самая низкая цена WEN Acquisition Corp (WENN) за год составила 10.06. Сравнение с текущими 10.11 и 10.06 - 10.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WENN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WENN?
В прошлом WEN Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.11 и -0.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.11
- Open
- 10.12
- Bid
- 10.11
- Ask
- 10.41
- Low
- 10.11
- High
- 10.12
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -0.88%
- Годовое изменение
- -0.88%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.