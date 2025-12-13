시세섹션
통화 / WENN
주식로 돌아가기

WENN: 웬 애퀴지션

10.11 USD 0.00 (0.00%)
부문: 다른 심볼 베이스: 미국 달러 수익 통화: 미국 달러

WENN 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.11이고 고가는 10.12이었습니다.

웬 애퀴지션 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

자주 묻는 질문

오늘 WENN 주식의 가격은?

웬 애퀴지션 주식은 당일 10.11에 가격이 책정되며 10.11 - 10.12 내에서 거래되고 어제의 종가는 10.11 였고 거래 볼륨은 15이었습니다. WENN의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

웬 애퀴지션 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

웬 애퀴지션은 현재 10.11로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -0.88% 및 USD를 지켜 봅니다. WENN의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

WENN 주식을 매수하는 방법은?

웬 애퀴지션의 주식을 현재 10.11의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 10.41 근처로 접수되며 15 및 -0.10%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 WENN의 업데이트를 확인해 보세요.

WENN 주식에 투자하는 방법은?

웬 애퀴지션에 대한 투자시에는 연간 변동폭 10.06 - 10.40 및 현재 가격 10.11을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 0.00% 및 -0.88%를 비교합니다. WENN 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

웬 애퀴지션 주식 최고가는?

지난해 웬 애퀴지션의 최고가는 10.40였습니다. 10.06 - 10.40 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 10.11와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 웬 애퀴지션의 움직임을 살펴보세요.

웬 애퀴지션 최저가는?

연중 웬 애퀴지션 (WENN)의 최저 가격은 10.06였습니다. 현재 10.11 및 10.06 - 10.40와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. WENN의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

WENN 주식의 분할은 언제였는지?

웬 애퀴지션은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 10.11 및 -0.88%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
10.11 10.12
년간 변동
10.06 10.40
이전 종가
10.11
시가
10.12
Bid
10.11
Ask
10.41
저가
10.11
고가
10.12
볼륨
15
일일 변동
0.00%
월 변동
0.00%
6개월 변동
-0.88%
년간 변동율
-0.88%
13 12월, 토요일