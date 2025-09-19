クォートセクション
WBTN
WBTN

21.10 USD 0.10 (0.48%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WBTNの今日の為替レートは、0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり19.91の安値と21.51の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
19.91 21.51
1年のレンジ
6.75 21.99
以前の終値
21.00
始値
21.28
買値
21.10
買値
21.40
安値
19.91
高値
21.51
出来高
2.315 K
1日の変化
0.48%
1ヶ月の変化
49.75%
6ヶ月の変化
173.32%
1年の変化
82.05%
