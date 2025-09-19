Währungen / WBTN
WBTN
21.10 USD 0.10 (0.48%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WBTN hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.91 bis zu einem Hoch von 21.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
19.91 21.51
Jahresspanne
6.75 21.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.00
- Eröffnung
- 21.28
- Bid
- 21.10
- Ask
- 21.40
- Tief
- 19.91
- Hoch
- 21.51
- Volumen
- 2.315 K
- Tagesänderung
- 0.48%
- Monatsänderung
- 49.75%
- 6-Monatsänderung
- 173.32%
- Jahresänderung
- 82.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K