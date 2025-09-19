KurseKategorien
Währungen / WBTN
Zurück zum Aktien

WBTN

21.10 USD 0.10 (0.48%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WBTN hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.91 bis zu einem Hoch von 21.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
19.91 21.51
Jahresspanne
6.75 21.99
Vorheriger Schlusskurs
21.00
Eröffnung
21.28
Bid
21.10
Ask
21.40
Tief
19.91
Hoch
21.51
Volumen
2.315 K
Tagesänderung
0.48%
Monatsänderung
49.75%
6-Monatsänderung
173.32%
Jahresänderung
82.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K