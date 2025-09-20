Valute / WBTN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WBTN
21.31 USD 0.21 (1.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WBTN ha avuto una variazione del 1.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.72 e ad un massimo di 22.47.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
20.72 22.47
Intervallo Annuale
6.75 22.47
- Chiusura Precedente
- 21.10
- Apertura
- 21.32
- Bid
- 21.31
- Ask
- 21.61
- Minimo
- 20.72
- Massimo
- 22.47
- Volume
- 3.175 K
- Variazione giornaliera
- 1.00%
- Variazione Mensile
- 51.24%
- Variazione Semestrale
- 176.04%
- Variazione Annuale
- 83.87%
20 settembre, sabato