QuotazioniSezioni
Valute / WBTN
Tornare a Azioni

WBTN

21.31 USD 0.21 (1.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WBTN ha avuto una variazione del 1.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.72 e ad un massimo di 22.47.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
20.72 22.47
Intervallo Annuale
6.75 22.47
Chiusura Precedente
21.10
Apertura
21.32
Bid
21.31
Ask
21.61
Minimo
20.72
Massimo
22.47
Volume
3.175 K
Variazione giornaliera
1.00%
Variazione Mensile
51.24%
Variazione Semestrale
176.04%
Variazione Annuale
83.87%
20 settembre, sabato