クォートセクション
通貨 / ULE
株に戻る

ULE: ProShares Ultra Euro

13.31 USD 0.11 (0.82%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ULEの今日の為替レートは、-0.82%変化しました。日中、通貨は1あたり13.24の安値と13.35の高値で取引されました。

ProShares Ultra Euroダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ULE News

1日のレンジ
13.24 13.35
1年のレンジ
10.11 13.64
以前の終値
13.42
始値
13.31
買値
13.31
買値
13.61
安値
13.24
高値
13.35
出来高
20
1日の変化
-0.82%
1ヶ月の変化
2.15%
6ヶ月の変化
17.27%
1年の変化
12.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K