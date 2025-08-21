Währungen / ULE
ULE: ProShares Ultra Euro
13.31 USD 0.11 (0.82%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ULE hat sich für heute um -0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.24 bis zu einem Hoch von 13.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Ultra Euro-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ULE News
Tagesspanne
13.24 13.35
Jahresspanne
10.11 13.64
