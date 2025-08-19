КотировкиРазделы
Валюты / ULE
Назад в Рынок акций США

ULE: ProShares Ultra Euro

13.52 USD 0.23 (1.73%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ULE за сегодня изменился на 1.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.42, а максимальная — 13.56.

Следите за динамикой ProShares Ultra Euro. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ULE

Дневной диапазон
13.42 13.56
Годовой диапазон
10.11 13.56
Предыдущее закрытие
13.29
Open
13.45
Bid
13.52
Ask
13.82
Low
13.42
High
13.56
Объем
55
Дневное изменение
1.73%
Месячное изменение
3.76%
6-месячное изменение
19.12%
Годовое изменение
13.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.