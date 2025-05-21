通貨 / TOPS
TOPS: TOP Ships Inc
5.38 USD 0.03 (0.55%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TOPSの今日の為替レートは、-0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり5.33の安値と5.41の高値で取引されました。
TOP Ships Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
5.33 5.41
1年のレンジ
5.02 11.47
- 以前の終値
- 5.41
- 始値
- 5.37
- 買値
- 5.38
- 買値
- 5.68
- 安値
- 5.33
- 高値
- 5.41
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- -0.55%
- 1ヶ月の変化
- -4.78%
- 6ヶ月の変化
- -16.85%
- 1年の変化
- -41.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K