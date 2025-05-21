QuotazioniSezioni
TOPS: TOP Ships Inc

5.40 USD 0.02 (0.37%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TOPS ha avuto una variazione del 0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.35 e ad un massimo di 5.43.

Segui le dinamiche di TOP Ships Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.35 5.43
Intervallo Annuale
5.02 11.47
Chiusura Precedente
5.38
Apertura
5.41
Bid
5.40
Ask
5.70
Minimo
5.35
Massimo
5.43
Volume
7
Variazione giornaliera
0.37%
Variazione Mensile
-4.42%
Variazione Semestrale
-16.54%
Variazione Annuale
-41.30%
