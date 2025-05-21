Valute / TOPS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TOPS: TOP Ships Inc
5.40 USD 0.02 (0.37%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TOPS ha avuto una variazione del 0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.35 e ad un massimo di 5.43.
Segui le dinamiche di TOP Ships Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TOPS News
TOPS on the Community Forum
Intervallo Giornaliero
5.35 5.43
Intervallo Annuale
5.02 11.47
- Chiusura Precedente
- 5.38
- Apertura
- 5.41
- Bid
- 5.40
- Ask
- 5.70
- Minimo
- 5.35
- Massimo
- 5.43
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 0.37%
- Variazione Mensile
- -4.42%
- Variazione Semestrale
- -16.54%
- Variazione Annuale
- -41.30%
21 settembre, domenica