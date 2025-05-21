Währungen / TOPS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TOPS: TOP Ships Inc
5.41 USD 0.03 (0.56%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TOPS hat sich für heute um 0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.35 bis zu einem Hoch von 5.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die TOP Ships Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TOPS News
TOPS on the Community Forum
Tagesspanne
5.35 5.41
Jahresspanne
5.02 11.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.38
- Eröffnung
- 5.41
- Bid
- 5.41
- Ask
- 5.71
- Tief
- 5.35
- Hoch
- 5.41
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.56%
- Monatsänderung
- -4.25%
- 6-Monatsänderung
- -16.38%
- Jahresänderung
- -41.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K