TOPS: TOP Ships Inc
5.44 USD 0.13 (2.45%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TOPS за сегодня изменился на 2.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.32, а максимальная — 5.58.
Следите за динамикой TOP Ships Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
5.32 5.58
Годовой диапазон
5.02 11.47
- Предыдущее закрытие
- 5.31
- Open
- 5.58
- Bid
- 5.44
- Ask
- 5.74
- Low
- 5.32
- High
- 5.58
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 2.45%
- Месячное изменение
- -3.72%
- 6-месячное изменение
- -15.92%
- Годовое изменение
- -40.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.