TCBS: Texas Community Bancshares Inc - Common Stock
16.60 USD 0.44 (2.72%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TCBSの今日の為替レートは、2.72%変化しました。日中、通貨は1あたり16.25の安値と16.60の高値で取引されました。
Texas Community Bancshares Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
16.25 16.60
1年のレンジ
14.75 18.65
- 以前の終値
- 16.16
- 始値
- 16.40
- 買値
- 16.60
- 買値
- 16.90
- 安値
- 16.25
- 高値
- 16.60
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 2.72%
- 1ヶ月の変化
- -0.12%
- 6ヶ月の変化
- 2.47%
- 1年の変化
- 12.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K