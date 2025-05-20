クォートセクション
通貨 / TCBS
株に戻る

TCBS: Texas Community Bancshares Inc - Common Stock

16.60 USD 0.44 (2.72%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TCBSの今日の為替レートは、2.72%変化しました。日中、通貨は1あたり16.25の安値と16.60の高値で取引されました。

Texas Community Bancshares Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TCBS News

1日のレンジ
16.25 16.60
1年のレンジ
14.75 18.65
以前の終値
16.16
始値
16.40
買値
16.60
買値
16.90
安値
16.25
高値
16.60
出来高
3
1日の変化
2.72%
1ヶ月の変化
-0.12%
6ヶ月の変化
2.47%
1年の変化
12.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K