Валюты / TCBS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TCBS: Texas Community Bancshares Inc - Common Stock
16.35 USD 0.15 (0.93%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TCBS за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.33, а максимальная — 16.35.
Следите за динамикой Texas Community Bancshares Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
16.33 16.35
Годовой диапазон
14.75 18.65
- Предыдущее закрытие
- 16.20
- Open
- 16.33
- Bid
- 16.35
- Ask
- 16.65
- Low
- 16.33
- High
- 16.35
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.93%
- Месячное изменение
- -1.62%
- 6-месячное изменение
- 0.93%
- Годовое изменение
- 10.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.