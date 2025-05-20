КотировкиРазделы
TCBS
TCBS: Texas Community Bancshares Inc - Common Stock

16.35 USD 0.15 (0.93%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TCBS за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.33, а максимальная — 16.35.

Следите за динамикой Texas Community Bancshares Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
16.33 16.35
Годовой диапазон
14.75 18.65
Предыдущее закрытие
16.20
Open
16.33
Bid
16.35
Ask
16.65
Low
16.33
High
16.35
Объем
2
Дневное изменение
0.93%
Месячное изменение
-1.62%
6-месячное изменение
0.93%
Годовое изменение
10.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.