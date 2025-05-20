Valute / TCBS
TCBS: Texas Community Bancshares Inc - Common Stock
17.24 USD 0.64 (3.86%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TCBS ha avuto una variazione del 3.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.25 e ad un massimo di 17.24.
Segui le dinamiche di Texas Community Bancshares Inc - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
16.25 17.24
Intervallo Annuale
14.75 18.65
- Chiusura Precedente
- 16.60
- Apertura
- 16.25
- Bid
- 17.24
- Ask
- 17.54
- Minimo
- 16.25
- Massimo
- 17.24
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- 3.86%
- Variazione Mensile
- 3.73%
- Variazione Semestrale
- 6.42%
- Variazione Annuale
- 16.49%
21 settembre, domenica