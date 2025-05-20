QuotazioniSezioni
Valute / TCBS
Tornare a Azioni

TCBS: Texas Community Bancshares Inc - Common Stock

17.24 USD 0.64 (3.86%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TCBS ha avuto una variazione del 3.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.25 e ad un massimo di 17.24.

Segui le dinamiche di Texas Community Bancshares Inc - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TCBS News

Intervallo Giornaliero
16.25 17.24
Intervallo Annuale
14.75 18.65
Chiusura Precedente
16.60
Apertura
16.25
Bid
17.24
Ask
17.54
Minimo
16.25
Massimo
17.24
Volume
13
Variazione giornaliera
3.86%
Variazione Mensile
3.73%
Variazione Semestrale
6.42%
Variazione Annuale
16.49%
21 settembre, domenica