Währungen / TCBS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TCBS: Texas Community Bancshares Inc - Common Stock
16.36 USD 0.24 (1.45%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TCBS hat sich für heute um -1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.25 bis zu einem Hoch von 16.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Texas Community Bancshares Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
16.25 16.36
Jahresspanne
14.75 18.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.60
- Eröffnung
- 16.25
- Bid
- 16.36
- Ask
- 16.66
- Tief
- 16.25
- Hoch
- 16.36
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -1.45%
- Monatsänderung
- -1.56%
- 6-Monatsänderung
- 0.99%
- Jahresänderung
- 10.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K