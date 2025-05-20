KurseKategorien
Währungen / TCBS
Zurück zum Aktien

TCBS: Texas Community Bancshares Inc - Common Stock

16.36 USD 0.24 (1.45%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TCBS hat sich für heute um -1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.25 bis zu einem Hoch von 16.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die Texas Community Bancshares Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TCBS News

Tagesspanne
16.25 16.36
Jahresspanne
14.75 18.65
Vorheriger Schlusskurs
16.60
Eröffnung
16.25
Bid
16.36
Ask
16.66
Tief
16.25
Hoch
16.36
Volumen
4
Tagesänderung
-1.45%
Monatsänderung
-1.56%
6-Monatsänderung
0.99%
Jahresänderung
10.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K