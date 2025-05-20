通貨 / SYTAW
SYTAW: Siyata Mobile Inc - Warrant
0.0173 USD 0.0030 (14.78%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SYTAWの今日の為替レートは、-14.78%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0171の安値と0.0200の高値で取引されました。
Siyata Mobile Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.0171 0.0200
1年のレンジ
0.0130 1.1799
- 以前の終値
- 0.0203
- 始値
- 0.0190
- 買値
- 0.0173
- 買値
- 0.0203
- 安値
- 0.0171
- 高値
- 0.0200
- 出来高
- 20
- 1日の変化
- -14.78%
- 1ヶ月の変化
- -74.37%
- 6ヶ月の変化
- -66.54%
- 1年の変化
- -65.74%
