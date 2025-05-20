Valute / SYTAW
SYTAW: Siyata Mobile Inc - Warrant
0.0122 USD 0.0051 (29.48%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SYTAW ha avuto una variazione del -29.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0010 e ad un massimo di 0.0173.
Segui le dinamiche di Siyata Mobile Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0010 0.0173
Intervallo Annuale
0.0010 1.1799
- Chiusura Precedente
- 0.0173
- Apertura
- 0.0010
- Bid
- 0.0122
- Ask
- 0.0152
- Minimo
- 0.0010
- Massimo
- 0.0173
- Volume
- 51
- Variazione giornaliera
- -29.48%
- Variazione Mensile
- -81.93%
- Variazione Semestrale
- -76.40%
- Variazione Annuale
- -75.84%
21 settembre, domenica