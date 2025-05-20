CotationsSections
Devises / SYTAW
Retour à Actions

SYTAW: Siyata Mobile Inc - Warrant

0.0122 USD 0.0051 (29.48%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SYTAW a changé de -29.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0010 et à un maximum de 0.0173.

Suivez la dynamique Siyata Mobile Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SYTAW Nouvelles

Range quotidien
0.0010 0.0173
Range Annuel
0.0010 1.1799
Clôture Précédente
0.0173
Ouverture
0.0010
Bid
0.0122
Ask
0.0152
Plus Bas
0.0010
Plus Haut
0.0173
Volume
51
Changement quotidien
-29.48%
Changement Mensuel
-81.93%
Changement à 6 Mois
-76.40%
Changement Annuel
-75.84%
20 septembre, samedi