SYTAW: Siyata Mobile Inc - Warrant
0.0153 USD 0.0020 (11.56%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SYTAW hat sich für heute um -11.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0010 bis zu einem Hoch von 0.0173 gehandelt.
Verfolgen Sie die Siyata Mobile Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0010 0.0173
Jahresspanne
0.0010 1.1799
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0173
- Eröffnung
- 0.0010
- Bid
- 0.0153
- Ask
- 0.0183
- Tief
- 0.0010
- Hoch
- 0.0173
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- -11.56%
- Monatsänderung
- -77.33%
- 6-Monatsänderung
- -70.41%
- Jahresänderung
- -69.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K