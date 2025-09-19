クォートセクション
通貨 / SIMA
SIMA: Sonics & Materials

10.46 USD 0.03 (0.29%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SIMAの今日の為替レートは、-0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり10.41の安値と10.46の高値で取引されました。

Sonics & Materialsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
10.41 10.46
1年のレンジ
9.97 10.51
以前の終値
10.49
始値
10.46
買値
10.46
買値
10.76
安値
10.41
高値
10.46
出来高
24
1日の変化
-0.29%
1ヶ月の変化
0.19%
6ヶ月の変化
2.55%
1年の変化
4.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K