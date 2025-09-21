QuotazioniSezioni
SIMA
SIMA: Sonics & Materials

10.46 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SIMA ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.45 e ad un massimo di 10.46.

Segui le dinamiche di Sonics & Materials. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.45 10.46
Intervallo Annuale
9.97 10.51
Chiusura Precedente
10.46
Apertura
10.46
Bid
10.46
Ask
10.76
Minimo
10.45
Massimo
10.46
Volume
9
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.19%
Variazione Semestrale
2.55%
Variazione Annuale
4.70%
21 settembre, domenica