SIMA: Sonics & Materials
10.46 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SIMA ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.45 e ad un massimo di 10.46.
Segui le dinamiche di Sonics & Materials. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.45 10.46
Intervallo Annuale
9.97 10.51
- Chiusura Precedente
- 10.46
- Apertura
- 10.46
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Minimo
- 10.45
- Massimo
- 10.46
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.19%
- Variazione Semestrale
- 2.55%
- Variazione Annuale
- 4.70%
21 settembre, domenica