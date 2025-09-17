Валюты / SIMA
SIMA: Sonics & Materials
10.46 USD 0.03 (0.29%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SIMA за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.41, а максимальная — 10.46.
Следите за динамикой Sonics & Materials. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.41 10.46
Годовой диапазон
9.97 10.51
- Предыдущее закрытие
- 10.49
- Open
- 10.46
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Low
- 10.41
- High
- 10.46
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 0.19%
- 6-месячное изменение
- 2.55%
- Годовое изменение
- 4.70%
