Währungen / SIMA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SIMA: Sonics & Materials
10.46 USD 0.03 (0.29%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SIMA hat sich für heute um -0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.41 bis zu einem Hoch von 10.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sonics & Materials-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.41 10.46
Jahresspanne
9.97 10.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.49
- Eröffnung
- 10.46
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Tief
- 10.41
- Hoch
- 10.46
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- -0.29%
- Monatsänderung
- 0.19%
- 6-Monatsänderung
- 2.55%
- Jahresänderung
- 4.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K