通貨 / SEPN
SEPN

15.94 USD 1.55 (10.77%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SEPNの今日の為替レートは、10.77%変化しました。日中、通貨は1あたり14.52の安値と15.98の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
14.52 15.98
1年のレンジ
4.17 28.99
以前の終値
14.39
始値
14.58
買値
15.94
買値
16.24
安値
14.52
高値
15.98
出来高
642
1日の変化
10.77%
1ヶ月の変化
31.95%
6ヶ月の変化
181.63%
1年の変化
-32.88%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K