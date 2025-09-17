Валюты / SEPN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SEPN
14.44 USD 0.03 (0.21%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SEPN за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.36, а максимальная — 14.69.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
14.36 14.69
Годовой диапазон
4.17 28.99
- Предыдущее закрытие
- 14.47
- Open
- 14.46
- Bid
- 14.44
- Ask
- 14.74
- Low
- 14.36
- High
- 14.69
- Объем
- 295
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 19.54%
- 6-месячное изменение
- 155.12%
- Годовое изменение
- -39.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.