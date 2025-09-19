Währungen / SEPN
SEPN
15.76 USD 0.18 (1.13%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SEPN hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.76 bis zu einem Hoch von 15.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
15.76 15.99
Jahresspanne
4.17 28.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.94
- Eröffnung
- 15.99
- Bid
- 15.76
- Ask
- 16.06
- Tief
- 15.76
- Hoch
- 15.99
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- -1.13%
- Monatsänderung
- 30.46%
- 6-Monatsänderung
- 178.45%
- Jahresänderung
- -33.64%
