Valute / SEPN
SEPN
15.70 USD 0.24 (1.51%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SEPN ha avuto una variazione del -1.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.50 e ad un massimo di 16.12.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
15.50 16.12
Intervallo Annuale
4.17 28.99
- Chiusura Precedente
- 15.94
- Apertura
- 15.99
- Bid
- 15.70
- Ask
- 16.00
- Minimo
- 15.50
- Massimo
- 16.12
- Volume
- 650
- Variazione giornaliera
- -1.51%
- Variazione Mensile
- 29.97%
- Variazione Semestrale
- 177.39%
- Variazione Annuale
- -33.89%
20 settembre, sabato